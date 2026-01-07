Falleció el joven que había chocado con su moto contra un poste de luz en Paraná

Falleció un joven motociclista en la ciudad de Paraná este miércoles por la mañana. Se trata de la primera víctima fatal en siniestro vial de 2026 en la capital entrerriana.

La víctima fue identificada como Exequiel Alejandro Piedrabuena, quien el pasado domingo 4 de enero protagonizó un fuerte choque en su moto contra un poste.

El accidente ocurrió en calle Pacto Unión Nacional, entre Banda Oriental y O’Higgins. Producto del impacto, presentaba fractura de fémur de la pierna izquierda, escápula izquierda, hemorragia subaracnoidea y estaba intubado en grave estado.

Sin embargo, este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según supo Ahora, el joven trabajaba como pintor.