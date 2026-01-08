Ruta 14: una niña sufrió graves heridas tras el vuelco de un auto

Una niña, una mujer y dos hombres resultaron heridos tras un vuelco en Ruta 14 en Colón. La pequeña, de 12 años, sufrió heridas de gravedad, mientras que el resto de los involucrados tuvo lesiones leves. Fueron derivados al Hospital San Benjamín.

Según se informó, el hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles sobre la Autovía Gervasio Artigas, al kilómetro 178. Por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Chevrolet Agile, que circulaba en sentido Norte a Sur, volcó.

El auto era conducido por un hombre de 38 años, quien se trasladaba acompañado por una mujer mayor, una niña de 12 y un hombre de 32, y habría perdido el control de su marcha debido a la rotura del neumático trasero derecho, consignó Ahora.

Esta situación provocó que realizada varios vuelcos y finalizara su recorrido sobre la banquina Este del carril contrario. En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría La Picada y Bomberos de San José de Colón.