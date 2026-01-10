Madrugada de terror en Crespo: en pocos días, le entraron a robar dos veces a su casa mientras dormía

La joven mujer vive sola y expresó sentir miedo ante la reiteración de los robos.

Una joven de 24 años, vecina del barrio Guadalupe de Crespo, denunció haber sido víctima de dos hechos delictivos en su domicilio, el primero ocurrido en diciembre de 2025 y el segundo registrado durante la madrugada de este viernes 9. En ambas oportunidades, los episodios se produjeron mientras la damnificada se encontraba durmiendo, situación que incrementa el nivel de preocupación y temor.

Según relató la joven a SOLNoticias, en el primer robo los autores ingresaron por una ventana lateral de la vivienda, desde donde sustrajeron una notebook, sin que ella advirtiera lo sucedido en ese momento.

En relación al segundo hecho, ocurrido en horas de la madrugada de este viernes, manifestó no poder precisar con exactitud el punto de ingreso, aunque indicó que los delincuentes podrían haber forzado levemente una puerta que se encontraba sin llave. En esta ocasión, sustrajeron una tablet que estaba al alcance y además arrancaron una cámara de seguridad instalada en el lugar, la cual no se encontraba operativa.

La joven mujer vive sola y expresó sentir miedo ante la reiteración de los robos. Señaló además su preocupación por la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, situación que profundiza su sensación de vulnerabilidad.

Al ser consultada si realizó la denuncia policial, la chica respondió: “En las dos ocasiones me hicieron una serie de cuestionamientos; me decían que es raro, que en Crespo no pasa eso. Que seguro fue un familiar o algún ex resentido”.

Al final de la entrevista la chica volvió a reiterar su miedo porque vive sola y teme que vuelva a repetirse la misma situación.

Otros hechos similares

De acuerdo a averiguaciones realizadas por Sol noticias, hay otras víctimas a las que habrían robado con la misma modalidad, en horario nocturno y rompiendo aberturas de las viviendas.