Mientras era intensamente buscada, apareció en su casa embarrada y con una herida cortante

Este viernes, minutos antes de las 14.30, desde Jefatura Departamental Gualeguaychú habían emitido un pedido de localización urgente para dar con el paradero de una mujer de 53 años domiciliada en la ciudad, la cual se habría ausentado de su vivienda entre 21:30 del jueves y la medianoche.

Personal policial comenzó rastrillajes, hasta que alrededor de las 16:00 se tomó conocimiento de que había regresado a su casa por sus propios medios.

Los efectivos se constituyeron en el lugar, constatando que ya había sido trasladada por familiares al Hospital Centenario para su atención médica.

Posteriormente, en la guardia del nosocomio, el personal policial mantuvo entrevista con el esposo, quien había realizado la denuncia. El hombre dijo que la mujer se presentó a pie, con signos visibles de haber estado en una zona de monte, embarrada, despeinada y con una herida cortante en la zona abdominal. Según lo referido por él, ella misma habría manifestado que se encontraba caminando por el monte, autolesionándose con una cuchilla que llevaba consigo e ingiriendo medicación que consume habitualmente.

Ante esta situación, fue evaluada por el personal médico de guardia y posteriormente derivada al área de cirugía, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad. Se dio inmediato conocimiento a la Fiscalía especializada en Violencia de Género y se dispuso la intervención del médico policial en turno.

Por el momento no fue posible entrevista a la mujer debido a su estado emocional y psicológico, quedando el hecho sujeto a evaluación médica y a las actuaciones judiciales correspondientes.

