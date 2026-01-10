Un hombre recibió dos disparos en la Villa 351 de Paraná: hay un detenido

Los autores de los disparos se desplazaban en una motocicleta de 110 CC.

Este viernes por la noche, la policía tomó intervención luego de escucharse detonaciones de armas de fuego en el interior de la Villa 351, en el que un hombre resultó herido.

Personal de comisaría sexta acudió al lugar y encontró a un muchacho con dos heridas en el abdomen, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín para recibir atención médica.

Los autores de los disparos se desplazaban en una motocicleta de 110 CC, color negra. Luego de las detonaciones, se dieron a la fuga en dirección a calle Paracao. Según se indicó, las cámaras de video vigilancia captaron el rodado, lo que permitió el seguimiento.

Posteriormente, la moto fue demorada por personal de la comisaría décima en la intersección de calle División de los Andes y Artube, donde sólo se encontraba el conductor de la moto.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro de las prendas del damnificado y la realización de un dermotest. En cuanto al conductor de la motocicleta, también se ordenó el secuestro del rodado, su detención y la realización de un dermotest.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos del 911, División Bancaria y Guardia Especial.