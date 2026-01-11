Jóvenes chocaron en la ruta y el auto se prendió fuego: una mujer fue rescatada del vehículo

Se trata de un Volkswagen Fox, que quedó totalmente destrozado. Trabajó la Policía, los Bomberos y el servicio de emergencias.

Un importante siniestro vial se registró en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 2:29, sobre la Ruta Provincial 39, en inmediaciones del cruce que une las localidades de Urdinarrain y Basavilbaso.

De acuerdo a datos preliminares, en el vehículo involucrado es un Volkswagen Fox donde se trasladaban cuatro mujeres. A raíz del impacto y el fuego posterior, el automóvil quedó totalmente destrozado.

Se indicó que las ocupantes del auto no habrían sufrido heridas de consideración.

En el lugar trabajaron personal policial y servicios de emergencia, mientras se aguarda un parte oficial que permita esclarecer lo sucedido, publicó La Pirámide.