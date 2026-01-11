Otro adolescente de 15 años fue detenido con un arma de guerra y varias municiones en Paraná

En los primeros minutos de la madrugada de este domingo, la Policía detuvo a un menor de edad en la zona oeste de Paraná con un arma de fuego de grueso calibre y varias municiones. Se corrobora en estos procedimientos policiales la creciente problemática de adolescentes con fácil acceso a armamento o utilizados para llevar y traer estos elementos utilizados luego en balaceras e intentos de homicidio.

El chico iba caminando por calles Colobran Andreu y 1349, en inmediaciones del barrio Humito. Por allí circulaba un móvil de la Guardia Especial cuando lo observó, y el chico comenzó a acelerar el paso, mientras se tomaba la cintura. A los pocos metros lo alcanzaron y demoraron.

En el palpado le encontraron un arma de fuego y tres cargadores. Al identificarlo, se supo que tiene 15 años por lo que intervino personal de la División Minoridad. También fue al lugar personal de Balística de la Policía Científica, quien corroboró que se trataba de una pistola calibre 9 milímetros marca FM Hi Power, con 12 cartuchos, mientras que en los otros dos cargadores tenía 23 balas más del mismo calibre.

La Fiscalía ordenó la detención del adolescente así como el secuestro del arma y el dermotest.

Cabe recordar que el pasado lunes, dos menores de 16 y 17 años fueron detenidos por un ataque a tiros que dejó a una chica de 15 años peleando por su vida por un balazo en la cabeza. Uno de ellos ya tiene un antecedente por homicidio, estuvo tres meses arrestado y volvió a su casa, justamente con sus padres, quienes le proveen las armas y lo incentivan a la violencia extrema, con condenas por narcomenudeo y hechos violentos, y la Justicia no los molesta.