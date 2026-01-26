Paraná: un joven de 19 años fue baleado en la rodilla y hay un detenido

Un violento episodio tuvo lugar este domingo en la ciudad de Paraná, dejando como saldo a un joven de 19 años herido de arma de fuego. El incidente ocurrió en la zona de Bajada Grande, en jurisdicción de la Comisaría 11.

La víctima ingresó de urgencia al hospital San Martín con un impacto de bala en la zona de la rodilla. Y fue intervenida quirúrgicamente durante las primeras horas de la tarde. La operación fue exitosa y el joven se encuentra fuera de peligro.

Según las primeras investigaciones, el ataque no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una disputa barrial. El jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Hernán Góngora, brindó precisiones sobre la mecánica del hecho y el contexto en el que se produjo la agresión. “En jurisdicción de Comisaría 11, en horario de la siesta, un menor de 19 años recibió un impacto de arma de fuego en una de sus piernas”, detalló el funcionario policial.

Góngora explicó que la víctima y el agresor se conocían y mantenían diferencias anteriores: “Ya venía con conflicto con una persona de 32 años”. Según el relato oficial, el ataque se desencadenó cuando el agresor “pasa por el frente del domicilio del joven”.

“Discusión de por medio, esta persona extrae el arma y le efectúa dos disparos, uno de los cuales le impacta en la pierna”, concluyó el Jefe de la Departamental, confirmando la intencionalidad del ataque en medio de la disputa vecinal.