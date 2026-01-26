Seguridad en la Fiesta de la Playa: “Todo se desarrolló con normalidad y sin ningún tipo de inconveniente”

El jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Hernán Góngora, valoró el éxito del operativo policial en la Fiesta de la Playa que se realizó el fin de semana en la capital provincial, y que fue una especie de prueba piloto para la próxima Fiesta del Mate. También habló de otros hechos ocurridos el fin de semana en la ciudad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Góngora sostuvo que la Policía “somos un brazo importante en todos los eventos que se llevan a cabo en la ciudad y en la provincia, y este fin de semana fue un desafío, como un termómetro, para lo que viene dentro de dos fines de semana. Hubo mucha presencia de gente, durante todo el fin de semana hubo mucho movimiento porque el clima también ayuda para que la gente salga, estamos en enero, que es una fecha donde mucha gente está de turismo en la ciudad y esta fiesta fue un atractivo para todos, para que se congreguen en zona del Thompson”.

“Hoy lunes podemos analizar todo lo que pasó durante todo el fin de semana y sentirnos satisfechos porque realmente hemos estado a la altura de semejantes eventos que se han llevado a cabo y como resultado hay que destacar que todo se desarrolló con normalidad. La masa de gente, especialmente el domingo, fue increíble y al finalizar uno se puede sentir tranquilo porque la gente pudo disfrutar de ese espectáculo y retirarse del lugar sin ningún tipo de inconveniente”, resumió.

En cuanto al operativo policial, consignó que “separamos el evento en distintos horarios, teniendo en cuenta cuál era el caudal de mayor volumen de gente, y en esos horarios reforzamos dos ingresos principales donde volcamos más presencia policial y ya estaba dispuesto que a partir de las 17 horas no se podía ingresar con conservadoras que tuvieran bebidas alcohólicas o botellas de hielo. Obviamente que al haber dos ingresos se pudo hacer rápido, la gente no tenía que hacer fila, y al haber mayor caudal de policía en ese momento se podía hacer el trabajo bien de control”. “Es difícil por la cantidad de gente que hubo, pero después de los dos días de espectáculo, uno se siente satisfecho porque realmente, más allá del calor que hizo, el personal policial actuó con profesionalidad y estuvo a la altura de estos eventos”.

El jefe policial estimó que la cantidad de gente “el sábado fue superior a las 10.000 personas y el domingo superó las 25.000. Sin contar las embarcaciones, porque ambos días había alrededor de 100 a 150 embarcaciones, y Prefectura había dispuesto un doble vallado para que no se acercaran al lugar donde la gente durante el día ocupa el lugar para bañarse”.

Mencionó además que “tanto el sábado como el domingo, mucha gente de Santa Fe vino a los eventos. Eso se pudo ver también cuando transitaba por la zona de calle Solanas y Ambrosetti, que están paralela al ingreso al Túnel, que mucha gente se bajaba para preguntar por los estacionamientos y uno se daba cuenta que no eran de acá y eran de la vecina provincia, que venían a participar de este espectáculo”.

Operativos en la Fiesta del Mate

Consultado al respecto, Góngora sostuvo que “ya se empezó a trabajar, tuvimos un par de reuniones, previendo todo. Nosotros analizamos mucho el lugar, analizamos los artistas, porque depende del artista, uno tiene en cuenta el público que va a atraer. Ya se prevé para la Fiesta del Mate que el caudal de gente que va a ir va a ser superior a este fin de semana y creo que va a ser un poquito superior a lo que fue el año pasado, que fue alrededor de 50.000 personas en las barrancas del Parque Urquiza, frente a la Plaza de las Colectividades. Analizando este contexto uno ya va planificando y va viendo la cantidad de policía que va a afectar”.

En ese marco, destacó que “hay que pensar también en los alrededores del lugar, en las casas, los vecinos que no participan en estas cuestiones, entonces hay que apostar también a eso, a que todo lo que surja en el evento pueda desarrollarse con normalidad y que en los alrededores la gente pueda también entrar, salir y transitar tranquilamente. Uno cuando piensa en estos eventos realmente tiene que tener un montón de cuestiones presentes”.

Hechos violentos el fin de semana

Consultado por los hechos ocurridos en la ciudad, Góngora admitió que “no está bien enfocar todos los recursos de policía a un solo evento, sino que también hay que tener en cuenta todo lo que es la ciudad, porque todo sigue su ritmo normal alrededor”.

En ese marco, sobre el episodio donde un joven fue baleado en la rodilla, confirmó que “ayer domingo, alrededor de las 12 del mediodía, hubo una situación en jurisdicción de Comisaría 11, por calle Pasaje Portland, que es casi llegando para el lado de los bañados, donde un joven de 19 años mantuvo una discusión y una pelea con otro joven de 32, que ya venían desde hace tiempo con esta diferencia. Este joven de 32 años cruzó por la casa del joven y le efectúa dos disparos de arma de fuego, que uno de ellos le pega en la pierna derecha”.

Agregó que “se da aviso al personal policial que solicita la ambulancia, se interioriza cómo fue el hecho y la persona herida manifiesta quién fue el autor de los disparos. Con esos datos el personal policial se aboca enseguida a buscar el autor logra detenerlo. Se lo comunica al fiscal que interviene en la causa, quien se hizo presente en el lugar y dispuso la detención y el ingreso de este joven por tentativa de homicidio contra el joven de 19 años que recibió el disparo en la pierna”.

En cuanto a la falta de seguridad que los vecinos de Bajada Grande vienen reclamando hace tiempo, el jefe comentó que “para resguardar a las personas se llevan a cabo distintos operativos; la semana pasada justamente en ese lugar se secuestraron dos armas: una calibre .380 y una calibre 9 milímetros. Se realizan operativos y controles, obviamente porque uno entiende la situación de la gente que no tiene nada que ver. Estos hechos son situaciones que no ocurren al azar, sino que, como el caso de ayer, son situaciones que ya vienen con anterioridad y lamentablemente dirimen las diferencias que ya vienen teniendo desde hace rato ya sea con un arma de fuego, con un arma blanca, con lo que tengan, y generan esta sensación en la gente que no tiene nada que ver”.

“Por eso, como institución, estamos reforzando cada barrio, se realizan allanamientos, hace dos semanas en jurisdicción de comisaría 9° también se realizaron allanamientos por amenazas y abuso de armas, se secuestraron muchas armas de fabricación casera y armas de puño. Policía está trabajando y obviamente que tiene presente en todo momento la situación, más allá que la gente haga llegar o no el reclamo, uno siempre tiene esa visión y cuando ocurre una situación o un hecho, ahí nosotros tenemos que estar para darle tranquilidad a la gente que no tiene nada que ver”, definió.

Sobre el trabajo policial en los barrios, consultado por la articulación con otros organismos o áreas del Estado municipal o provincial, planteó que “obviamente nuestra función principal es la prevención, y nosotros haciendo prevención no podemos medir nunca lo que prevenimos. Estando presente en una recorrida, realizando un operativo, nosotros nunca vamos a poder medir qué es lo que evitamos. Sí se puede ver, uno lo monitorea y lo ve, y lo que realmente la gente observa y destaca es cuando nosotros actuamos, cuando sucede un hecho. Nuestra función es prevenir y actuar. Obviamente que otros organismos, no tienen estas dos funciones que tenemos nosotros, ellos más bien actúan en una parte preventiva y participan en reuniones con nosotros y en las vecinales, porque lo que es la Municipalidad también es parte de la seguridad y la prevención, porque de Municipalidad necesitamos que hagan su trabajo de iluminación, de corte de pasto, arreglos de calle, porque hay lugares –como Bajada Grande- que son de difícil acceso. Ellos están presentes obviamente en esas situaciones. Pero también resolver estas cuestiones, que es más bien una cuestión cultural que las personas deciden resolver estos conflictos con violencia, es más abarcativo, es un poco más profundo”.

“Nosotros no tenemos ese conocimiento de que a estas personas se les haga un seguimiento y, por ejemplo, a los chicos que hoy tenemos en la calle, en situación de calle, que tienen problemas con el consumo, no tenemos conocimiento de que sobre ellos estén actuando a diario o mensualmente, no lo sabemos. Nosotros nos enfocamos en la prevención y por ahí obviamente cuando tenemos que actuar, que es cuando suceden los hechos”, apuntó.

Finalmente, sobre la situación en otros barrios de la ciudad, Góngora sostuvo que “obviamente, vamos a escuchar todos los reclamos y la necesidad de la gente. Tenemos un área que se comunica con las distintas vecinales de Paraná y con la cual interactuamos, que genera el vínculo con las vecinales, y generamos un día, un lugar y nosotros nos ponemos a disposición”.