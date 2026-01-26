Una mujer sufrió heridas al volcar el vehículo que conducía sobre ruta 12

La mujer que conducía es oriunda de Gualeguay y fue trasladada al hospital de Gualeguaychú.

Un nuevo accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en el sur de la provincia de Entre Ríos. Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 7.20 sobre la ruta nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 123.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 208 que circulaba en sentido sur–norte protagonizó un vuelco. A raíz de la maniobra, el rodado quedó detenido sobre el carril contrario de circulación, aunque afortunadamente no impactó contra otros vehículos.

El automóvil era conducido por una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Gualeguay. Producto del impacto, debió ser asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica y evaluar la gravedad de sus heridas.

En el lugar del hecho trabajó personal de la comisaría Ceibas, dependiente de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, junto con efectivos de la Dirección de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que, pese al operativo de emergencia, el tránsito vehicular no se vio interrumpido en la zona, informó Ahora.com.