Suspendieron un partido de futsal amateur que se realizaba por apuestas en el Thompson

La Policía y la Municipalidad frenaron el evento que se desarrollaba esta madrugada. Jugaban un equipo de Paraná y otro de Santa Fe.

Se suspendió un partido de futsal por dinero en el complejo de Playa Thompson de Paraná que tenía como base un premio de $500.000. El evento, promocionado como “La Revancha”, enfrentaba a los equipos “Primero de Julio” y “La Chispa” durante la madrugada de este lunes. Era la tercera edición de este tipo de eventos que fueron motorizados por el equipo del barrio ubicado cerca de la Escuela Hogar.

La intervención fue realizada por personal de la Policía y agentes municipales, quienes interrumpieron la actividad debido a la falta de autorización para realizar este tipo de competencias por apuestas en el espacio público. El encuentro estaba pactado para las 00:30 y contaba con una importante convocatoria de público al momento del operativo.

El equipo “Primero de Julio” es de Paraná y “La Chispa” es de Santa Fe. Según supo Ahora, cada una de las formaciones debía alcanzar la base de $500.000 para participar. El torneo es organizado de manera amateur, con el formato de una liga de potrero.