Homicidio de Luciano Emeri en Cerrito: hay un nuevo detenido tras los allanamientos

La investigación por el homicidio de Luciano Emeri, hallado calcinado dentro de su vehículo en Cerrito, sumó este lunes nuevos procedimientos. La División Homicidios, bajo las instrucciones del fiscal Laureano Dato, allanó dos viviendas en la ciudad, en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho.

Según se informó a Ahora, hay un segundo detenido en la causa luego de los operativos de este lunes. Cabe destacar que se sospechaba que otra persona había participado en el ataque contra el joven, quien habría estado vinculado a la venta de estupefacientes al menudeo en la localidad.

La comitiva policial es encabezada por el Jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, quien junto a un equipo de policías requisan las viviendas en búsqueda de pruebas.

En paralelo, la Justicia imputó a Juan Pablo Sotelo, de 21 años, detenido el jueves en Paraná como principal sospechoso del crimen. En una audiencia realizada en Tribunales, la jueza Marina Barbagelatta hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó su prisión preventiva por 30 días en la Unidad Penal N°1 de Paraná, rechazando la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa.

El caso conmocionó a la comunidad de Cerrito. Emeri, de 26 años, había salido de su casa en la madrugada del miércoles 4 de febrero junto a su perro, a bordo de su Ford Fiesta. Horas más tarde, un vecino alertó a la Policía tras encontrar el vehículo incendiado en un camino vecinal, a unos 500 metros del acceso a la ciudad. Dentro del auto se halló un cuerpo calcinado, que luego fue identificado como el del joven.

Si bien en un primer momento las condiciones de la escena dificultaron confirmar la causa de muerte, los avances de la investigación apuntan a que se trató de un homicidio. Con los allanamientos y la detención de Sotelo, la Fiscalía busca determinar si hubo más personas involucradas en el ataque.

Hay sospechas firmes de la participación de otra persona en el asesinato, pero aún no esta confirmada esa hipótesis. Los procedimientos comenzaron a las 18 y hasta el momento no culminaron. Si bien son dos casas allanadas, se busca a una sola persona.