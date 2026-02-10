Juventud Unida de Gualeguaychú jugará por el ascenso en Santiago del Estero

El Decano enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas por un lugar en el Federal A. (Foto: Prensa Juventud Unida).

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará en Santiago del Estero por el ascenso al Torneo Federal A. El Consejo Federal anunció que el estadio del Club Mitre será el escenario de la definición entre los dirigidos por Miguel Fullana, ganadores de la Región Litoral Sur, y Defensores de Puerto Vilelas (Litoral Norte), por el Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo entrerriano viene de dejar en el camino a Ben Hur de Rafaela en su serie (3-2 en el global), mientras que el cuadro chaqueño llega de eliminar a Guaraní Antonio Franco, de Misiones, por un 2-1 global (1-0 ganó en la ida y empató 1-1 la revancha).

Cabe destacar que serán cuatro los ascensos en juego y los otros cruces serán: Ferro Carril Oeste (General Pico)-Escobar FC (Ingeniero Maschwitz) en el estadio Douglas Haig de Pergamino; General Paz Juniors (Córdoba)-Tucumán Central, en el estadio Bicentenario de Catamarca; y Fundación Amigos por el Deporte (Rusell)-La Amistad (Cipolletti), en el estadio Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis.

Cabe recordar que este martes desde las 15 se llevará a cabo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la reunión entre directivos de los 8 clubes finalistas junto a las autoridades, para coordinar todos los aspectos organizativos de cara a los encuentros. Venta de entradas, público permitido, traslados, logísticas, arbitraje, prensa y varios aspectos más.