El Festival Teatro de Verano llevará propuestas escénicas a distintos puntos de la ciudad

El Festival Teatro de Verano 2026 realizará su primera edición en distintos espacios culturales y barriales de Paraná entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, con una programación que incluirá funciones teatrales, espectáculos circenses, varietés y talleres formativos. La propuesta es impulsada por un colectivo artístico independiente que desarrollará actividades en sedes como el CIC Este, la Escuela Hogar, el Centro Cultural Toma Nueva y en los barrios Larramendi y Mosconi Nuevo. El acceso será gratuito, con la posibilidad de colaborar con alimentos no perecederos o artículos escolares destinados a comedores y merenderos.

El festival comenzará este jueves 12 de febrero con la presentación de la obra "El muerto que baila" en el CIC Este, espacio que también será sede el 26 de febrero de la puesta en escena "Ángeles desnudos". Las actividades continuarán el 27 de febrero en la Escuela Hogar con la realización de la Varieté Gozantes junto al taller denominado "El bondi ballena". En el mismo espacio, el 28 de febrero se presentará un ciclo de micromonólogos acompañado del taller "Ensayo para un cuerpo que escucha", orientado a la formación escénica y la exploración corporal dentro del teatro.

La programación seguirá el 1 de marzo en la Escuela Hogar con la obra "Cenizas quedan… Siempre", mientras que el 5 de marzo las actividades se trasladarán al Centro Cultural Toma Nueva con la presentación de "Las historias de Chacho". El cronograma prevé para el 6 de marzo una función sorpresa. El festival finalizará el 12 de marzo con la obra "Mastroianni y el Gas", nuevamente en el CIC Este.

En la sede de la Escuela Hogar, las actividades tendrán una organización horaria que incluirá talleres y recorridos teatralizados entre las 18:30 y las 20, para luego dar inicio a las funciones escénicas.

La propuesta contempla el desarrollo de actividades al aire libre, por lo que desde la organización recomiendan llevar sus propios sillones.

Para más información sobre la programación o las actividades pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @teatro.de.verano o mediante el correo electrónico teatrodeverano1@gmail.com