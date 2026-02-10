Liga Argentina de Básquet: en Colón, La Unión volvió a la victoria ante Pico FC

La Unión superó a Pico Football Club este lunes en el estadio Carlos Delasoie por 97 a 75 en un partido vibrante y recuperó la sonrisa en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Matías Caire con 25 puntos, 4 recuperos y 21 de valoración fue el goleador del conjunto colonense, mientras que en la visita se lució Leo Mainoldi con 16 puntos y 14 de valoración.

El encuentro comenzó parejo, La Unión abrió el marcador con un triple de Cabrera que llegó de un recupero. Rápidamente respondió Pico con un doble y ahí comenzó la disputa. En un duelo peleado, Pico supo esperar, forzar a que el Rojo se equivocara y aprovechar el ataque rápido para imponerse en el tanteador, llevándose el primero por 17 a 21.

El segundo período marcó el comienzo de la activación de La Unión, que salió a la cancha convencido de voltear la historia en su favor. Los dirigidos por Morla siguieron en busca de cortar el juego rápido y la intensidad del rival, pero la firmeza local le otorgó más dudas al visitante que se iría al descanso abajo por la mínima, 39 a 38.

A la vuelta del entretiempo, el juego continuó en manos del anfitrión. Los de Guastavino venían haciendo la tarea, sumaban, defendían y empezaban de a poco a marcar el ritmo del juego. Pico buscó achicar y logró por momentos acercarse, sobretodo cuando tuvo a Mainoldi en cancha. Sin embargo sobre la chicharra y a larga distancia, Caire marcó un triple que sentenció el buen momento del Rojo para llevárselo por 67 a 61. El cierre estuvo en manos del local, que supo contener el juego, defender sin dejar espacios y convertir en los momentos claves para alejarse de a poco y festejar por 97 a 75.

Texto y foto: Prensa La Unión