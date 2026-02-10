Básquet: Central Entrerriano venció a Lanús y se afianzó como escolta en la Liga Argentina

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó 75-63 a Lanús, en condición de visitante, y se afianzó como escolta de la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. Con este resultado engordó su récord a 15-6 para acercarse el líder Provincial (17-5). Por su parte, el Granate detuvo su racha de tres alegrías al hilo y quedó en el sexto puesto con una marca 14-9.

Dentro de una labor colectiva intensa, con el aporte altruista de muchos hombres, el ganador dispuso de una actuación decisiva de Marcos Panozzo con 20 puntos y 7 rebotes, secundado por Aquiles Montani con 14 unidades y 6 recobres. En el rincón local sobresalió Mike Henry con 13 tantos y 13 rebotes.

El cotejo comenzó bajo una tónica de dominio repartido, con tramos favorables para cada contendiente. Pérez (12) sobresalió en la visita, mientras que Reinaudi (6) trajo soluciones de la banca. La efectividad se ausentó de la cita, lo que se reflejó en el 36% de campo del anfitrión y el 44% de Central Entrerriano. En esa paridad, el Grana cerró arriba 22-20.

Las dificultades se maximizaron en el segundo capítulo, porque los dos evidenciaron complejidades para construir sus ataques. Lanús padeció la zona 2-3 que le plantó, durante largos minutos, el equipo de Gualeguaychú (abusó de los triples con un exiguo 3/12). Las desprolijidades fueron protagonistas,. Montani (8) mantuvo a su escuadra, mientras Whitfield corrigió su mira apagada con 6 puntos. Así el entretiempo llegó con la leve ganancia 37-34 de Lanús.

Tras las charlas en vestuarios se experimentó una mejoría en el ritmo y las resoluciones de los dos equipos. Merchant y Henry tiraron del carro para una renta 49-42, a falta de 4:40 minutos. Empero, tras un tiempo muerto, el Rojinegro pegó un pasaje 9-0 para revertir 51-50. A pesar de sus intermitencias, el dueño de casa volvió a cerrar arriba 55-53.

En el último episodio, Lanús se mantuvo vivo hasta el 61-60 abajo, cuando restaban 3:40 minutos. Desde ahí, Central Entrerriano estampó un pasaje furioso 15-0, con la prepotencia de Panozzo (12) en la pintura, para quebrar el pleito y aniquilar anímicamente al Grana, que nunca encontró respuestas para reaccionar a su rendimiento (1/10 en triples). Los entrerrianos ejecutaron su versión más interesante en el momento preciso y celebraron un valioso triunfo en rodeo ajeno.