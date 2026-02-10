Se inaugura una muestra sobre mujeres en las ciencias en Gualeguay

El Museo Antonio Serrano invita a la inauguración de "La Mitad del Mundo: homenaje a las mujeres en las ciencias", que se realizará este miércoles 11, a las 10:30, en el Colegio Médico de Gualeguay (Meliton Juárez 171).

En el acto inaugural se rendirá un homenaje especial a la doctora Regina Gurovich, primera médica mujer del hospital San Antonio de Gualeguay.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero para visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y promover la igualdad de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La efeméride busca inspirar a futuras generaciones a involucrarse en disciplinas científicas y reconocer los aportes de quienes han contribuido al avance del conocimiento.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 6 de marzo, ofreciendo un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje para estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.