Reforma jubilatoria: Bagnat empezó reuniones con los sindicatos

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, recibirá este miércoles, a las 9, a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), con un tema excluyente de agenda: la reforma previsional. No será el primer sindicato que se entrevistará con el funcionario por ese tema; hay, además, más convocatorias en agenda para los próximos días.

“Venimos reuniéndonos con los sindicatos y contándoles un poco los números, la evolución, los desafíos del sistema. Y el tema de la reforma, por mandato del Gobernador, está siendo incluido en la agenda. Estamos intensificando esas reuniones”, explicó Bagnat al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

“Lo primero que pensamos y que ya todos los actores involucrados en el Estado han reconocido y hemos coincidido es que, después de 30 años que no se había hecho nada y en los que se ha mirado para otro lado, el sistema así, a largo plazo, no puede resistir. Entonces, un punto fundamental es lo que estamos debatiendo, el largo plazo. No se está debatiendo nada urgente, nada para mañana, sino que se está coincidiendo en que es el momento de hacer el sistema sustentable y sostenible a largo plazo y en función de eso estamos hablando sin mirar el pasado de quién opinó, quién no opinó, quién hizo algo, quién no hizo nada. Nosotros fuimos, desde el primer minuto, actores principales de una situación que no se podía sostener y el Gobernador fue el primero, en muchos años, en tomar medidas para poder nivelar esa situación y empezar a debatir esta reforma a largo plazo, con diálogo, que es lo que está pasando ahora. Es diálogo, es escucharnos, es compartir información y bueno, en eso nos tiene que encontrar a todos del mismo lado. No hay margen para intentar capitalizar políticamente esto porque la verdad es que lo que importa acá es el sistema”, dijo el presidente de la Caja.

En relación a un posible borrador, sostuvo: “Nosotros estamos planteando cuáles son los tres, cuatro factores fundamentales del sistema previsional que tienen el desafío de actualizarse. Lo planteamos con números, con números arriba de la mesa. Mostramos cómo es la evolución de la movilidad, cómo es la evolución de las edades, qué está pasando hoy, cuál es la foto de hoy y cuál era la foto hace 30 años cuando se hizo la ley y cuál va a ser la foto de acá 10 años. Las charlas tienen que ver con eso. Se trata de ser responsable en ese sentido y con mucho respeto y mucho diálogo”.

“Todos sabemos que el bastión a defender es el 82% móvil, el 82% sobre el bruto como lo calcula Entre Ríos, pero el 82% real. Nosotros tenemos una ley pero en 30 años se ha desvirtuado mucho ese porcentaje y que evaluar cuáles son los márgenes para hacerlo sostenible. El 82% es la base. Lo que hay que fijar es el techo, porque el sistema hoy no lo está resistiendo. Hay que hacer otro cálculo de un 82% más realista. El 82% no está en discusión. Pero hay que tener variables realistas. Tenemos edades para acceder al beneficio que están ya fuera de rango en todos los sistemas previsionales del mundo, de la mayoría del país. Entonces, tenemos que ver a futuro, con la gradualidad que hay que hacerlo. Entendemos que hay que debatir esos parámetros, la edad, la movilidad, el 85%, el 3×1, porque el sistema no lo está resistiendo”, agregó.

En cuanto a la edad de jubilaciones, manifestó: “Yo creo que la jubilación ordinaria va a tener que, en algún momento, tender a igualarse con los regímenes nacionales. En cuanto a los regímenes especiales, cada uno tiene su particularidad, pero hay que ver cómo completar determinada cantidad de años de aporte. Estamos evaluando qué cantidad promedio de aportes tiene una persona que se jubila, cuántos años se paga ese beneficio después”.