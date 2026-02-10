Sancionaron a tres plateístas de Huracán por agredir a jugadores de San Lorenzo

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires identificó y puso a disposición de la Justicia a los tres simpatizantes de Huracán que en el partido del domingo intentaron agredir a los jugadores de San Lorenzo cuando terminaron de hacer la entrada en calor. Uno de ellos fue identificado durante el clásico de barrio disputado en Parque Patricios y los otros dos en las últimas horas.

Cuando los jugadores del Ciclón se retiraban del campo de juego para recibir las últimas indicaciones por parte de Damián Ayude, tres plateístas del Globo aprovecharon la ausencia de una manga para ponerse a meros centímetros de los futbolistas. Luego de un escupitajo a José Devecchi, la situación escaló cuando los jugadores del Ciclón se dirigieron al vestuario visitante, cuando los insultos por parte de los plateistas pasaron a mayores y uno lanzó un golpe direccionado a Diego Herazo que no llegó a impactar.

A raíz de ese episodio de violencia se buscó y se logró individualizar a los tres plateístas, para aplicarles el derecho de admisión máximo que puede imponer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: cuatro años sin poder asistir a ningún evento deportivo. Sumado a ello, ese sector del Palacio Tomás A. Ducó fue clausurado de manera provisional "hasta tanto las autoridades del club presente un plan de seguridad".

Al acusado se le imputa infringir lo establecido en los artículos 119 y 120 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados a lo que refiere a la incitación al desorden. El derecho de admisión les impedirá asistir a espectáculos deportivos, informa TyC Sports.

El comunicado oficial por parte del ente rector dio a conocer los detalles de las indentificaciones y la forma en la que se logró encontrar a los acusados: "El Ministerio de Seguridad de la Ciudad identificó y puso a disposición de la Justicia a los tres simpatizantes de Huracán que en el partido de ayer intentaron agredir a los jugadores de San Lorenzo cuando terminaron de hacer la entrada en calor. Uno de ellos fue identificado ayer durante el partido y los otros dos en las últimas horas".

Y añadió: "A los tres hinchas se les aplicará la máxima sanción de derecho de admisión que es de 4 años sin ingresar a los estadios. El trabajo de identificación fue realizado gracias a las imágenes de monitoreo por los oficiales Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. Por otra parte desde el Ministerio de Seguridad se procederá a la clausura de ese sector del estadio Tomás A Ducó hasta tanto las autoridades del club presenten un plan de seguridad".