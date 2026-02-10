Fútbol: Independiente Rivadavia ganó en Río Cuarto y lidera con puntaje ideal

Un gol en contra le dio a la Lepra su cuarto triunfo en el Apertura. (Foto: X @CSIROficial)

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó este lunes a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0, como visitante, en el cierre de la 4ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado le permitió no solamente seguir siendo líder de la Zona B, sino también mantener su puntaje perfecto al cabo de cuatro presentaciones.

Juan Antonini, en contra de su propia valla, anotó el único gol del partido cuando el cronómetro marcaba 24 minutos del segundo tiempo en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Tras una primera mitad en la que la “Lepra mendocina” pudo adelantarse en el marcador en dos oportunidades con un cabezazo de Fabrizio Sartori y un tiro libre de Sebastián Villa que se estrelló en el palo, la Lepra se llevó el triunfo con algo de fortuna en el complemento.

Un centro del propio extremo colombiano con pasado en Boca impactó en la cabeza de Juan Antonini, defensor de Estudiantes RC, engañó al arquero Renzo Bacchia y terminó ingresando en su propio arco para darle la victoria a la visita.

Con este resultado, los dirigidos por Alfredo Berti alcanzaron la cima del grupo B del campeonato local y se mantienen con puntaje ideal, previo al cruce ante Belgrano de Córdoba del próximo sábado desde las 22.

Por su parte, los comandados por el exPatronato Iván Delfino, recién ascendidos a la Primera División del fútbol argentino, no logran levantar cabeza en el certamen y acumulan tres derrotas y un empate. Ahora, visitarán a Atlético Tucumán el mismo día y horario, informa NA.

Resumen del partido: