Llega una nueva peña Cuac! con Lalo Mir y artistas locales en vivo

Será este miércoles 11 de febrero desde las 20 en el Mirador Tec (Plaza del Patito Sirirí, Paraná). Se presentarán el ensamble Mística de Río, Chamamé Futuro (Federal) y Juan Manuel Bilat, reciente artista destacado de Cosquín 2026. También habrá puestos gastronómicos y un panel que charlará sobre el futuro y la tecnología.

La música en vivo tendrá al ensamble Mística de Río, que amenizará la noche con un set electrónico de raíz folclórica; Chamamé Futuro, proyecto integrado por artistas de 5 a 14 años, que traerá sonidos de identidad chamamecera; y Juan Manuel Bilat, acordeonista entrerriano que ganó la final del circuito de espectáculos callejeros de Cosquín y actuará el próximo año en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folclore.

El panel de profesionales invitados estará integrado por: Lucina Palleiro (Psicóloga), Leandro Mayrata (Bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity, empresa de base tecnológica) y Nahuel Amore (Licenciado en Comunicación Social).

Se recomienda llevar sillón o reposera para disfrutar más cómodos. Será otra oportunidad para disfrutar de un espectáculo al aire libre, con la luna, las estrellas y el río de fondo.

El acceso será libre y gratuito.