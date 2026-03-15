Un hombre incendió la casa de una mujer en Diamante: quedo detenido

Las pericias de los bomberos determinaron que el incendio fue intencional. La propietaria de la casa es allegada del hombre detenido.

El personal policial del Comando Radioeléctrico de Diamante fue alertado este sábado de madrugada de un incendio intencional ocurrido en el interior de una vivienda de calle 20 de Junio. Tras el allanamiento, este domingo detuvieron al hombre, cuyas pruebas apuntaron a ser el autor del foco ígneo sobre la propiedad de una mujer allegada, supo AHORA por fuentes policiales.

La noche del incendio, dirigidos con prontitud al lugar, se supo que había afectado el mobiliario de una habitación de la propiedad. Rápidamente llegaron Bomberos Voluntarios del cuartel local, quienes extinguieron las llamas. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención pericial por la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, para la realización de las pericias del siniestro. Además se iniciaron acciones investigativas en la recolección de diversos medios probatorios que llevaron al requerimiento ante el Juzgado de Garantías local de nuevas medidas procesales como allanamiento y detención, las que fueron inmediatamente autorizadas.

El operativo policial se concretó al requisar una vivienda de calle Chacabuco donde también se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial, quedando a disposición judicial en la causa que se tramita para esclarecer las formas y circunstancias en que se iniciara el incendio en la propiedad afectada.