Madrugada con otra balacera en barrio El Pozo: analizan medidas contra los dos clanes en disputa

La gente de la zona y la comunidad educativa de la escuela Bazán y Bustos esperan una respuesta definitiva a la problemática de la violencia. (Foto: Canal 9 Litoral).

En la madrugada de este jueves, se escucharon más disparos en el barrio El Pozo de Paraná, donde este miércoles a la mañana una balacera había obligado la suspensión de las clases en la escuela Bazán y Bustos. La situación de violencia en el lugar se arrastra desde hace varios años por diferencias entre dos grandes grupos familiares, problemática que solo ha tenido una respuesta policial de parte del Estado.

Según se informó a ANÁLISIS, el nuevo episodio ocurrió alrededor de la 1, y se habría tratado de aproximadamente seis detonaciones de arma de fuego. El personal policial que se encuentra en el punto fijo establecido en el barrio no encontró lesionados ni impactos en domicilio alguno.

Al momento de la llegada de los policías al lugar, se produjo una gresca en el barrio que fue controlada. Ninguno de los vecinos quiso hablar con los policías y se mostraron ofuscados con su presencia, según se informó desde la fuerza de seguridad.

El episodio sucedió 13 horas después de lo sucedido en inmediaciones del mencionado establecimiento educativo que se encuentra lindero al barrio. El preceptor de la escuela, Alberto Lescano, contó en diálogo con Canal 9 Litoral: “Se escucharon al menos cinco detonaciones y tuvimos que aplicar el protocolo”, y explicó en qué consiste: “Tocamos el silbato y los chicos saben que tienen que tirarse al piso en el aula”

El conflicto en el barrio sucede entre dos grandes grupos familiares: los Belbey y los Romero. A estos se suman muchos otros, tíos, primos, las parejas de los hijos e hijas, etcétera, que configuran una población numerosa que está en conflicto.

A lo largo de los años hubo numerosas intervenciones, detenciones y medidas cautelares con cada persona que resultaba identificada en los episodios violentos. Sin embargo, esto nunca fue una solución.

Ahora, la Jefatura Departamental Paraná, en particular la comisaría sexta, y la Fiscalía, tratan de abordar la problemática en forma global. Como las innumerables causas abiertas por balaceras y demás hechos violentos ocurridos a lo largo de los años se encuentran en a cargo de diferentes fiscales, intentarán reunirlas a todas en un mismo expediente para poder tomar medidas al respecto contra todos los involucrados y no en forma particular por cada hecho aislado.

Se trata de una respuesta penal a la problemática, que tiene otras facetas en las cuales no han entendido otros organismos públicos.