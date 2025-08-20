Bordet destacó la ratificación de la Emergencia en Discapacidad: “La verdadera justicia social es posible"

El diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) celebró la decisión del Congreso de la Nación de ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y que resulta fundamental para garantizar derechos básicos.

"Hoy el Congreso volvió a poner en el centro lo que importa: las personas. Celebramos la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma imprescindible para garantizar derechos básicos que este Gobierno había decidido desconocer con su veto”, expresó el ex gobernador. "La Argentina necesita responsabilidad, pero también humanidad y sensibilidad”, resaltó.

En ese sentido, destacó que "no se trata de un ‘gasto’ excesivo, como quieren instalar, sino de una inversión mínima para que miles de argentinas y argentinos puedan acceder a prestaciones y tratamientos que hacen a su dignidad”.

Finalmente, el legislador entrerriano remarcó: “La verdadera justicia social es posible y necesaria: no hay equilibrio fiscal válido si se construye sobre la exclusión y el abandono”.