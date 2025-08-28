Endeudamiento: Frigerio agradeció a senadores del PJ y dijo que la ley “busca ordenar el desastre heredado”

El gobernador Rogelio Frigerio agradeció el apoyo de los senadores del PJ que votaron en favor del proyecto oficial. Dijo que “busca ordenar el desastre heredado” y que por las complicaciones del mercado la operación “probablemente se concrete el año que viene”.



Frigerio valoró el respaldo de un sector de los senadores del PJ al proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

“Primero celebro y agradezco que una parte significativa de la oposición nos haya acompañado. Creo que es muy importante que se pueda dejar de lado la campaña cuando se discuten temas de políticas de Estado, como la posibilidad de que la provincia pueda estirar los plazos del pago de una deuda que nosotros heredamos y no contrajimos”, afirmó el mandatario en un comunicado de prensa.

En ese sentido, Frigerio subrayó que el proyecto busca “ordenar el desastre heredado, una deuda en dólares altísima que se había reestructurado y que cayó, por casualidad o no, en nuestro mandato”.

Recordó además: “Ya hemos pagado aproximadamente la mitad de esa deuda con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos”. Y consideró “clave estirar los plazos para lograr mayor holgura fiscal y poder destinar recursos a inversiones en salud, infraestructura, rutas, caminos, escuelas y hospitales que hacen mucha falta”.

El gobernador puntualizó que la iniciativa “es simplemente una autorización para ir al mercado”, aunque aclaró que “hoy el mercado está complicado, por lo cual probablemente se concrete el año que viene”.

Y remarcó que “se trata de un instrumento que en su momento también reclamó el oficialismo anterior, y que nosotros acompañamos por entender que era una política de Estado y una necesidad”.

En este marco, lamentó que algunos sectores intenten “utilizar electoralmente” la discusión de la ley, aunque celebró que “una parte significativa de la oposición haya entendido que esto es importante para los entrerrianos, no para un partido político ni para un funcionario en particular”.

“Eso habla de la madurez de una parte de la oposición y merece ser destacado”, concluyó Frigerio.