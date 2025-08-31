Las delegaciones argentina y uruguaya de CTM recorrieron la Estación Transformadora de Colonia Elía

Las delegaciones de Argentina y Uruguay que integran la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande realizaron una recorrida por la Estación Transformadora de Colonia Elía, a pocos kilómetros de Concepción del Uruguay. El encuentro tuvo como objetivo interiorizarse en los trabajos de mantenimiento que allí se realizan y que resultan esenciales para garantizar el óptimo funcionamiento de una instalación estratégica del sistema eléctrico binacional.

La visita estuvo encabezada, por el lado argentino, por el presidente de la delegación, Alejandro Daneri, el vicepresidente Pedro Galimberti y el delegado Juan Carlos Chagas. En representación del Uruguay participaron su presidente Gonzalo Casaravilla, el vicepresidente Nicolás Urrutia y el delegado Elbio Machado.

Tras la recorrida, Chagas destacó la magnitud de la estación y el esfuerzo de los trabajadores. “La ET 500 kV forma parte del llamado Cuadrilátero de Salto Grande, que incluye otras tres estaciones: dos en Uruguay y la restante en nuestra región. Son instalaciones vitales para que la energía que genera nuestra central hidroeléctrica sobre el río Uruguay llegue a Argentina y Uruguay. También quiero destacar y reconocer al personal y a los técnicos que trabajaron durante toda la jornada en el mantenimiento de estas redes tan valiosas”, indicó el funcionario, según se informó mediante un parte de prensa.

La Estación de Colonia Elía es una pieza destacada dentro de ese “anillo” de alta tensión que interconecta las centrales de Salto Grande con ambos países. Allí la energía que se genera en la represa viaja a 500 mil voltios y luego se transforma a niveles más bajos —132 kV en Argentina y 150 kV en Uruguay— para que pueda ser distribuida a hogares, industrias y comercios.

Colonia Elía despacha alrededor de 850 megavatios hacia el sistema argentino, funcionando no solo como un transformador, sino también como un verdadero nodo de regulación y distribución que asegura energía constante a distintas provincias.

"La recorrida de ambas delegaciones puso de manifiesto el carácter estratégico de estas instalaciones. No se trata solamente de cables, transformadores y torres de alta tensión, es también un símbolo concreto de la cooperación binacional entre Argentina y Uruguay, que desde hace más de cuatro décadas comparten la gestión de Salto Grande. En ese sentido, la Estación de Colonia Elía es parte de una infraestructura común que garantiza energía para los dos pueblos y refuerza la integración regional sobre el río Uruguay", se indicó.