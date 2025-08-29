Juana Repetto sorprendió al anunciar que está esperando su tercer bebé

La influencer contó con humor su situación y celebró la llegada de un nuevo integrante en su familia.
Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar “una bomba” en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de sus dos hijos Toribio y Belisario.
“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories.
La influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.
La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.
La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que, decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.
La palabra de Graviotto
Se agranda la familia", dijo Sebastián Graviotto a Intrusos, confirmando que es el padre del hijo que espera Juana Repetto.
"No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece", expresó Graviotto.
Al ser consultado por una posible reconciliación, el ex Gran Hermano respondió: "Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo".
Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.
Fuente: Noticias Argentinas.