Moria Casán llega a la televisión con un programa por la mañana

Eltrece prepara la llegada de La Mañana con Moria, el nuevo magazine conducido por Moria Casán, quien retoma su rol como anfitriona con su ya clásica y afilada lengua karateka.

El programa se propone abordar la actualidad con el sello irreverente de la diva, combinando información, debates y humor en un formato que promete romper con lo establecido. Habrá espacio para temas del día, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento, siempre bajo la mirada audaz y picante de Moria.

Además, el ciclo contará con un equipo de especialistas y panelistas para acompañar a la conductora y ofrecer distintos enfoques en cada segmento, con el objetivo de comenzar la jornada bien informado… pero también entre risas.

El equipo que acompaña a Moria

-Federico Seeber

-María Fernanda Callejón

-Cinthia Fernández

-Gustavo Méndez

-Amalia Díaz Guiñazú

-Nazarena Di Serio

-Valentina Salezzi

-Mercedes Ninci

-Dr. Guillermo Capuya

Secciones destacadas

-¿What pass papi? Las tres noticias más importantes del día, explicadas al estilo Moria.

-El móvil de Moria. La diva recorrerá barrios del país para escuchar historias y reclamos de los vecinos.

-La noticia más picante del día. Los chimentos y escándalos del espectáculo, sin anestesia.

-¿Quiénes son? Enigmáticos con identidad revelada desde el primer minuto.“Si querés llorar, llorá”Espacio para que los televidentes compartan sus problemas y reciban el particular consejo de la conductora.

-La entrevista mañanera con Moria. Entrevistas a famosos con preguntas que solo ella se atreve a hacer.

También habrá consejos de salud a cargo del doctor Guillermo Capuya y recetas fáciles y rápidas junto a Valentina Salezzi.

