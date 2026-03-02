Patronato empató sin goles con Atlanta en Villa Crespo y sigue sin ganar en la Primera Nacional

Patronato empató sin goles este lunes en su visita a Atlanta por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional y sigue sin ganar en la temporada 2026. En el estadio León Kolbowski, los dirigidos por Rubén Darío Forestello pasaron algunos sofocones, pero también contaron con algunas chances, aunque fueron incapaces de concretarlas.

Fue un trámite que tuvo momentos para los dos equipos y en el que el desgaste físico brilló por encima de lo futbolístico. Si bien ambos tuvieron situaciones de peligro –muy escasas– el equipo del Yagui tuvo que sortear varios obstáculos en Villa Crespo, como las virtudes del rival, las lesiones y sus propias limitaciones para generar en ataque.

Aun así, el Rojinegro tuvo algunas situaciones de peligro, como un remate de Evangelista en el inicio y otras que llegaron después de la media hora, cuando pudo acomodarse mejor en el campo de juego y dejó de cometer faltas reiterativas. Un lateral largo de Evangelista que no pudo aprovechar Soldano, un centro de Cortés que nadie pudo cabecear y un disparo desviado del propio exBoca.

Pero en el juego, el Bohemio fue más porque supo asociar más a sus jugadores en ataque y ganó protagonismo ante un rival que se repitió en infracciones. La más clara llegó a los 19 minutos, cuando Rodríguez Puch avisó con un cabezazo tras un centro de Rodrigo Sosa.

Sobre el final del primer tiempo se dio una situación insólita por la salida de Gabriel Díaz. El defensor de Patronato tuvo que ser atendido en el campo de juego por una lesión y se retiraba por sus propios medios para volver a ingresar a marcar en una pelota parada, pero el DT Forestello al no recibir respuesta por parte del cuerpo médico mandó a la cancha a Santiago Piccioni (de buen partido) en su lugar.

El Negro se aproximó con más empuje que fútbol y principalmente a través de la pelota detenida. Evangelista exigió con un córner que Quintana le sacó de las manos a Rago en una de las situaciones más peligrosas del equipo entrerriano en la primera parte. Con el marcador en blanco se fueron a los vestuarios.

En el inicio del complemento, Rodríguez Puch avisó con un cabezazo desviado. Tras un centro de Sosa, Evangelista tuvo que rechazar en el punto penal. Luego Fedele y Bernardi no se entendieron en una nítida para el local. Más tarde fue Quintana con una media vuelta quien encendió las alarmas.

A los 23, el barbado delantero de Atlanta tuvo su ocasión para tomarse revancha pero no lo aprovechó. Un envío largo lo dejó mano a mano con Alan Sosa, pero el arquero y capitán Rojinegro tuvo una enorme reacción al achicar justo a tiempo, incluso ante la arremetida por el rebote de su ex compañero Federico Castro.

En el último cuarto de hora aparecieron los espacios que no hubo en el comienzo del juego y eso permitió que Patronato tuviera algunas situaciones para ponerse en ventaja, pero una vez más le faltó lucidez para definir.

A los 33, Rivero ganó de arriba, la bajó de cabeza y Araujo, desde el borde del área, desvió su remate sobre el parante izquierdo de Rago. En tiempo cumplido, Araujo exigió a Rago en una enorme jugada de Reynaga, que dejó a dos rivales en una baldosa y lo habilitó con jerarquía. Luego, intercambiaron los roles y Reynaga remató una contra que inició Araujo.

El local pudo haberlo ganado con un remate de Mendoza que tapó Sosa en tiempo de descuento, pero el marcador no se movió.

Con este resultado, Patronato quedó con 2 unidades en la Zona B, donde acumula dos empates 0-0 (también empató con San Martín de Tucumán, como visitante) y una derrota a manos de Gimnasia y Tiro de Salta (único del grupo con puntaje ideal). Por su parte, Atlanta quedó con cuatro, producto de este empate y una victoria (1-0 ante Quilmes); ya que cayó con Colegiales (0-1). En la próxima fecha, Patrón recibirá al ascendido Midland y el Bohemio visitará a Almagro.

Síntesis:

Atlanta 0: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.

Patronato 0: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Hernán Rivero; Franco Soldano. DT: Rubén Forestello.

Amonestados: Barinaga (P), Cortés (P), Quintana (A), Bernardi (A), Meritello (P), Rivero (P), Salas (P).

Cambios: 45m PT Santiago Piccioni por Díaz (P); 13m ST Castro por Fedele (A); Araujo por Barinaga y Enrique por Cortés (P): 23m ST Gustavo Mendoza por García, Leonel Galeano por Moreira y Federico Bisanz por Bernardi (A); 36mST Augusto Picco por Rivero (P) y Renzo Reynaga por Meritello (P) y Ignacio Rodríguez por Castro Ponce (A).

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela.

Estadio: León Kolbowski.