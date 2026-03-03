“La gente debe confiar”, expresó Forestello

Patronato rescató un empate en su visita a Villa Crespo, fue 0 a 0 ante Atlanta.

Patronato empató en su visita a Atlanta y si bien cambió su imagen de la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta, sigue sin ganar en el arranque del torneo de la Primera Nacional. Tras la igualdad en Villa Crespo, el entrenador de Patrón, Rubén Darío Forestello, charló con la prensa y dejó sus sensaciones.

“Fue un primer tiempo parejo. La sensación de tristeza por lo de Gabi (Díaz) y porque recibimos dos amarillas de nuestros dos mejores jugadores como Cortes y Barinaga”, expresó en el comienzo el DT en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

“Creo que el partido cambió con esas dos amarillas. Tuvimos dos chances de Araujo, pero sufrimos demasiado atrás”, analizó. Y destacó: “Contento por los que ingresaron desde el banco. Es una cancha difícil y dura, el arranque es durísimo, primero en Ciudadela, después contra un equipo formado como Gimnasia y Tiro, pero estoy contento porque tengo chicos que entregan todo”.

Más adelante el entrenador manifestó que “tuvimos chances, dos o tres claras, pero en un contexto incómodo. Nos amonestaron los jugadores que generan. El contexto era como para expulsión por eso los saque a ambos”.

Ya en el final de la entrevista, el Yagui pidió tranquilidad y confianza al hincha: “La gente debe confiar, vamos a ir de menor a mayor, aunque la derrota nos golpeó. El arranque es durísimo. Ya nos vamos a ir acomodando y tener más funcionalidad para ser un equipo difícil”.