En mayo se retoman las audiencias de elevación a juicio de la causa Contratos truchos de la Legislatura

Tras varios meses de recursos y apelaciones, se retoman en mayo las audiencias de elevación a juicio de la causa Contratos de la Legislatura, que investigó maniobras fraudulentas ocurridas entre 2008 y 2018, con un perjuicio económico estimado en 53 millones de dólares, presuntamente blanqueados a través de inversiones inmobiliarias y agropecuarias. Las audiencias de remisión del caso a debate oral y público habían comenzado el 21 de abril del año pasado. Sin embargo, en junio las defensas presentaron diferentes recursos que demoraron la discusión principal.

Los planteos fueron varios: solicitudes de sobreseimientos, de inexistencia de causa probable, de cambio de calificación; de prescripción y de exclusión de prueba, entre otros. Estas discusiones pasaron por la jueza Marina Barbagelata y fueron subiendo, pasando por la jueza del Tribunal de Juicio, Carolina Castagno y la Cámara de Casación Penal (con última intervención en diciembre del año pasado). Ahora las apelaciones están a la espera de ser tratadas por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. De hecho, hoy se supo que los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia rechazaron el planteo del Ministerio Público Fiscal, que pretende apartarlos de la tramitación de los recursos de los defensores.

Más allá de la actualidad de los recursos defensivos, este lunes se conoció una resolución que fija fecha para retomar la discusión sobre la elevación a juicio. Será desde el martes 26 de mayo, a partir de las 9. Serán cuatro días a la semana, de martes a viernes.

"Atento el estado de las presentes actuaciones, lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Casación Penal en fecha 23 de diciembre de 2025 -en tanto Rechaza las Impugnaciones Extraordinarias interpuestas por las respectivas defensas de los encausados contra la sentencia dictada por dicho organismo el 27/11/2025-; y lo solicitado en consecuencia por los representantes del Ministerio Público Fiscal; hágase saber que queda establecida la continuidad de la audiencia dispuesta en el presente legajo en jornadas de martes a viernes desde el día martes 26/05/2026 a partir de las 09.00 horas, hasta el día viernes 10/07/2026-, estableciéndose las mismas de la siguiente manera: los días martes y viernes de 09:00 a 13:00 horas, y los días miércoles y jueves de 09:00 a 13:00 hs. continuando en la jornada vespertina, de 16:00 a 19:00 hs.; todas ellas a desarrollarse en el Salón de Audiencias N°1", indica la resolución firmada por Gabriela Crespo, Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, a la que accedió ANÁLISIS.

En un inicio, el expediente judicial contaba con 32 acusados, pero 12 de ellos accedieron a suspensiones del juicio a prueba, una persona reconoció los delitos en un abreviado y un contador fue sobreseído.

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

18 imputados, cerca del juicio

Los imputados que quedaron en el requerimiento de elevación a juicio, son 18: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

12 probation, un abreviado y un sobreseimiento

En abril del año pasado, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

En tanto, Esteban Scialocomo fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil. Mientras que hubo un solo sobreseimiento, el del contador Gustavo Flaco.

Ex jueces se sumaron como defensores

A fines de febrero de este año se conoció la novedad de que el excamarista Hugo González Elías se sumó a la defensa de Juan Pablo Aguilera y otros sujetos implicados en el mecanismo de corrupción investigado. Además, el exvocal Pablo Vírgala ejercerá la defensa de Ariel Faure.