Flotta repasó un nuevo fin de semana futbolero en la Argentina

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el comienzo al buen momento que atraviesa Unión de Santa Fe en el Torneo Apertura. “Hace tiempo que no gana tres partidos seguidos. En lo personal, me gusta el equipo y si le ganaba a San Lorenzo hubiese estado más arriba todavía en las posiciones. Este tipo de torneos favorece a los equipos que generalmente no son candidatos, de hecho salió campeón Platense”.

Y siguió: “Creo que en los partidos que viene va a dar la pauta de cómo está porque va a enfrentar a Talleres, Independiente y Boca”.

Enseguida destacó que “lo que sucede con Madelón es lo mismo que pasa con Zielinski en Belgrano, caen bien en un equipo y repiten buenas campañas de años anteriores”.

Enseguida se refirió al flojo presente de River en el campeonato: “Se trajo un puntito desde Mendoza ante un rival que anda bien como Independiente Rivadavia de Mendoza. Seguramente Coudet miró el partido y tiene mucho por mejorar”.

Además, destacó la importancia del arquero Beltrán: “Tapó dos o tres pelotas claves, si no sumaba otra derrota”.

