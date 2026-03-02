Vélez terminó con el invicto de Estudiantes y se afianzó a lo más alto del grupo

El Fortín ganó en La Plata y manda desde lo más alto de la Zona A.

Vélez Sarsfield derrotó a Estudiantes de La Plata por 1-0 este lunes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido enfrentó a los dos equipos que peleaban en la cima de la zona A y el Fortín se quedó con la primera posición gracias al tanto de Florian Monzón.

Durante los primeros minutos, el conjunto local buscó generar peligro a través de los centros de Edwuin Cetré dirigidos a Guido Carrillo. Estudiantes mantuvo la presión y mostró facilidad para llegar al área rival, aunque no logró concretar sus jugadas. Por su parte, Vélez respondió con algunos avances y orden en el campo de juego. Sin embargo, la falta de efectividad de ambos equipos se reflejó en el resultado al finalizar la primera etapa.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Guido Carrillo dispuso de una oportunidad inmejorable: el arquero Álvaro Montero salió a cortar de cabeza y la pelota le quedó al capitán de Estudiantes con el arco despejado. Sin embargo, su remate resultó impreciso y se perdió la posibilidad de abrir el marcador. A los 58 minutos, Vélez logró romper la igualdad. Florián Monzón apareció en el área chica y, tras una asistencia de Lisandro Magallán, convirtió el único gol del encuentro.

El ciclo de Alexander Medina al frente de Estudiantes de La Plata conoció su primer traspié tras la salida de Eduardo Domínguez. El técnico con pasado en el Fortín, que debutó con una victoria 2-0 ante Newell’s en Rosario, perdió el invicto en el certamen y se ubica en la segunda posición de la Zona A, consigna Infobae.

Por el lado de Vélez, el triunfo le permitió alcanzar el liderazgo en el Torneo Apertura bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. El conjunto de Liniers, que venía de igualar sin goles frente a Riestra después de vencer a River Plate, recuperó la senda ganadora en este compromiso y se afianza en la punta.