Según CAME, Entre Ríos estuvo entre los destinos más visitados del verano 2026

La temporada de verano 2026 cerró con cifras destacadas en todo el país y Entre Ríos se posicionó claramente entre los destinos más visitados, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El impacto económico superó los 300 mil millones de pesos, de acuerdo a datos oficiales.

Según el relevamiento oficial de la CAME, la temporada estival finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, generando un impacto económico cercano a 11 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del movimiento turístico tanto en cantidad de viajeros como en gasto total real respecto al verano anterior.

Dentro del análisis por destinos, Entre Ríos se destacó como una de las provincias con mayor afluencia de visitantes. El informe señala que la provincia recibió más de 2 millones de turistas durante la temporada, impulsada por su amplia oferta de playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, complejos termales, naturaleza y un calendario sólido de fiestas populares y eventos.

Las cifras provinciales relevadas por CAME también muestran que el gasto turístico diario rondó los 100 mil pesos por persona mientras que el gasto total en el territorio entrerriano superó ampliamente los 300 mil millones de pesos durante toda la temporada.

Entre los principales destinos dentro de la provincia que impulsaron este resultado se mencionan Colón, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que durante los picos de la temporada -especialmente en el fin de semana largo de Carnaval- alcanzaron altos niveles de ocupación hotelera y turismo activo.

El informe de la CAME subraya también que el verano 2026 consolidó una tendencia hacia experiencias más breves pero sostenidas a lo largo de enero y febrero, con actividades culturales, eventos y agenda deportiva como factores que dinamizaron la llegada de turistas a plazas de todo el país, entre ellas la provincia de Entre Ríos.

Impacto económico

Según se informó desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, la temporada cerró con una ocupación promedio del 66 por ciento, picos del 97 por ciento durante el fin de semana largo de Carnaval, destinos con registros del 100 por ciento y un gasto diario por turista que rondó los 100 mil pesos, impulsada por la agenda de fiestas, carnavales y una oferta integral de naturaleza, playas y termas.

En el marco de la campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos", en términos económicos, se registró un impacto que alcanzó los 305.036.408.216 pesos, con un gasto diario por visitante que promedió los 102.243 pesos. Estos valores reflejan un sostenido flujo de viajeros y una dinámica de consumo que fortaleció a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio en las diez microrregiones turísticas.

El calendario estival incluyó 10 Fiestas Nacionales, siete en enero y tres en febrero, entre ellas la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante con más de 60 mil espectadores, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, el Triatlón Internacional de La Paz con más de 1.000 atletas y proyección nacional e internacional, la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana y el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano en Federal.

Esta agenda convirtió a la provincia en escenario de espectáculos y producciones de alcance masivo, con las presentaciones de artistas como Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes!, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso, La Konga, LukRa, entre otros, ampliando la convocatoria en distintos puntos del territorio.

El turismo de carnaval volvió a ocupar un lugar central en la temporada, con 25 carnavales, corsos y celebraciones en 22 localidades. La Fiesta Nacional del Carnaval del País, en Gualeguaychú, reunió a 211 mil personas a lo largo de enero y febrero, ratificando su relevancia dentro del calendario turístico nacional.

La oferta se sostuvo en los productos característicos de Entre Ríos, como las playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, los arroyos y el lago Salto Grande, junto a los 15 complejos termales, parques acuáticos y propuestas en entornos naturales. Asimismo, se registró un crecimiento de propuestas vinculadas al turismo rural, enogastronómico y de experiencias, como la vendimia y el Camino del Vino Entrerriano, que diversificaron la oferta y promovieron nuevos circuitos.

Finalmente, el esquema de 10 microrregiones permitió fomentar recorridos integrados, extender la permanencia promedio y distribuir el flujo turístico en todo el territorio. Este modelo favoreció el desarrollo equilibrado de los destinos y reforzó el posicionamiento de Entre Ríos como una provincia con una propuesta turística amplia, sostenida y competitiva.

