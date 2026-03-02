Torneo Apertura: Deportivo Riestra y Platense empataron sin goles

Deportivo Riestra y Platense igualaron sin abrir el marcador este lunes en el estadio Florencio Laza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro no estuvo exccento de polémicas en la tarde del lunes en el Bajo Flores.

El equipo visitante generó más llegadas pero no logró concretar. El exPatronato Jonathan Herrera tuvo la primera chance para Riestra, mientras que Platense respondió con un cabezazo de Tomás Nasif y un remate de Ignacio Vázquez. Hubo una jugada polémica: tras un córner, Antony Alonso conectó de cabeza un rebote que pegó en el palo e inmediatamente los locales reclamaron sin éxito que el árbitro revisara si la pelota había entrado o si hubo una falta durante la acción. Poco después, Guido Mainero tuvo una oportunidad clara para el equipo local, pero el arquero Matías Borgogno la contuvo.

El encuentro entre Riestra y Platense finalizó igualado, con escasas emociones en el complemento. La jugada más destacada del segundo tiempo llegó sobre el final, cuando Leonardo Heredia intentó marcar la diferencia con un cabezazo tras un centro, pero el arquero Ignacio Arce respondió con una atajada y quedó sentido.

El inicio de año fue complicado para el Malevo, que todavía no consiguió ganar: acumula con este resultado 5 empates y 3 derrotas. En su último partido, el equipo dirigido por Gustavo Benítez también había igualado sin goles frente a Vélez.

Por parte del equipo de Walter Zunino venía de empatar 0-0 con Defensa y Justicia. Actualmente ocupa la quinta posición con 13 puntos, saldo de 4 victorias, 4 empates y una derrota, consigna Infobae.