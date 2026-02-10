Flor Vigna le habría tirado un mensaje a Luciano Castro: “Devolveme la plata”

La actriz Flor Vigna volvió a dejar un mensaje con tono filoso que muchos interpretaron como dirigido a Luciano Castro.

La cantante y actriz lanzó una frase en pleno show que instaló la versión de una posible deuda económica y reactivó la polémica con su expareja.

Días atrás, Vigna presentó su tema “La vara está baja”, donde ya había incluido referencias al llamado “Guapa Gate”, el escándalo que involucró al actor cuando se difundieron audios suyos intentando conquistar a una mujer en España usando tonada local.

En el videoclip, la artista aparece con una remera que dice “Guapa sí, tarada no” y una letra que gira en torno a las decepciones amorosas y la dificultad de encontrar una pareja adecuada.

Aunque el comentario que más ruido generó, llegó durante su presentación en la edición número 18 de Vernucci Moda, en Carlos Paz.

Luego de que el conductor del evento la felicitara por su nuevo video, Vigna respondió con una frase que sorprendió: dijo que la habían “boludeado bastante”, que le prestó dinero a “un pibe” y que todavía no se lo devolvió, rematando con un pedido directo de que le reintegren la plata.

Sin mencionar nombres, el público y varios programas de espectáculos interpretaron que se refería a Castro.

Fuente: Noticias Argentinas.