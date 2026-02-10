Nicolas Trosset sufrió el incendio total de su auto de TC rumbo a El Calafate

La destrucción del auto de competición es total y se investigan las causas que lo provocaron (Foto: Campeones).

El camión del equipo Savino Sport que trasladaba el Ford Mustang de Nicolás Trosset sufrió un incendio mientras se dirigía rumbo a El Calafate, sede de la primera fecha del Turismo Carretera 2026.

El siniestro ocurrió a unos 13 kilómetros de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, cuando por causas que aún no fueron determinadas el semi quedó completamente envuelto en llamas. Según las primeras informaciones, el origen del fuego no habría estado vinculado a una falla del camión, sino que podría haberse iniciado en el propio vehículo de competición, aunque este punto todavía no fue confirmado de manera oficial.

Afortunadamente, las personas que viajaban en la unidad se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones. Sin embargo, las consecuencias materiales fueron severas, ya que el Ford Mustang de Trosset fue alcanzado por el fuego y resultó prácticamente con destrucción total, representando un duro golpe para el equipo en la antesala del inicio del campeonat, señala Carburando.