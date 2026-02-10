Fatal accidente en ruta 12: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión recolector

Un nuevo accidente fatal se registró durante la mañana de este martes en las rutas de Entre Ríos. Un choque frontal entre un automóvil y un camión recolector de residuos en la ruta nacional 12 dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, a la altura del kilómetro 476, en el tramo comprendido entre Colonia Crespo y El Palenque se informó a ANALISIS.

Según las primeras informaciones policiales, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Toyota Corolla, que circulaba en sentido de salida desde Paraná, y un camión recolector de basura perteneciente al municipio de Hernandarias.

Se supo que la unidad de gran porte se dirigía en sentido hacia la capital entrerriana para realizar el servicio técnico correspondiente cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del Toyota Corolla sufrió heridas de extrema gravedad. Si bien fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital, se confirmó que ingresó al nosocomio ya sin signos vitales.

En el lugar trabaja personal policial para realizar las pericias accidentológicas de rigor y controlar el tránsito, que se encuentra asistido en la zona.