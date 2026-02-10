Llega el gran final del carnaval entrerriano en La Vieja Usina

Será esta noche a las 20, en el espacio cultural de calle Matorras 861, Paraná. Participarán Urdinarrain, Rosario del Tala y Paraná. También habrá sorteos y gastronomía. Con entrada libre y gratuita, organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La Noche de las Ciudades Carnaval, ciclo de gran convocatoria durante todo el verano, tendrá su cierre con comparsas de tres localidades que mostrarán su manera de vivir esta fiesta popular.

También habrá sorteos de un viaje a Gualeguaychú con pase a termas y carnaval; y entradas a las termas de María Grande, Parque Acuático Mar de Sueños y al complejo de piletas de Galarza, este último con alojamiento. Quienes asistan, serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar.

Ya desfilaron en el ciclo: Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena, Nogoyá, Gualeguay, Colonia Avellaneda y distintas agrupaciones de la capital entrerriana. Se recomienda llevar sillón o reposera para estar más cómodos.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.