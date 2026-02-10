Inflación: Entre Ríos es una de las provincias que más aumentó el changuito en enero

El costo de vida en las distintas provincias del país se refleja de manera directa en el precio de una compra mensual típica de supermercado para una familia tipo, con marcadas diferencias entre los distritos más caros y los más económicos.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Analytica, el changuito más costoso se registra en Santa Cruz, con un valor de $911.587, seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Río Negro ($887.034) y Neuquén ($867.078).

En el otro extremo, las compras más económicas se observan en Misiones ($798.252), La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).

Al comparar los valores de la canasta con los del último día de diciembre, los mayores aumentos absolutos se registraron en Formosa (+$30.481), Tierra del Fuego (+$30.414) y Chubut (+$27.065). En contraste, se verificaron bajas de precios en La Rioja (-$55), Salta (-$941), Corrientes (-$1.879), Catamarca (-$2.295), San Juan (-$5.373) y Misiones (-$16.849).

Entre los factores que explican la dispersión de precios entre regiones se encuentra el nivel de ingresos. En la Patagonia, donde se concentran los changuitos más caros, también se registran los salarios promedio más elevados del país. En ese sentido, Santa Cruz, que encabeza el ranking de precios, presenta el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén. De este modo, los mayores costos de la canasta son compensados, al menos en parte, por mayores remuneraciones.

En esa región, el costo de la canasta representa en promedio el 15,7% del ingreso conjunto de dos salarios privados registrados, una proporción que se mantiene con respecto al mes anterior (creció 0,1 puntos porcentuales).

La situación contrasta con la del NEA, donde los precios son más bajos, pero también lo son los ingresos. Allí, el costo del changuito equivale al 29,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, aunque el indicador mostró una mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto del mes previo.

Este comportamiento resulta consistente con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, que señala que en las provincias del norte los hogares destinan una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos y bebidas.

La canasta Analytica está compuesta por una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, y busca reflejar una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. Para asegurar la comparabilidad entre provincias, se relevan los mismos productos, marcas y presentaciones en todos los distritos.

La información que este martes publicó el diario La Nación indica que durante enero, los mayores aumentos mensuales del changuito se registraron en Chubut (+3,0%), Entre Ríos (+3,0%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (+2,9%). En tanto, las subas más moderadas se observaron en La Rioja (+1,1%) y Catamarca (+0,9%).

Al interior de la canasta, se destacó el incremento del aceite de girasol, con aumentos de entre 3% y 5% en la mayoría de las provincias, con excepción de Córdoba (+1,9%) y Santa Cruz (+2,4%), donde las subas fueron más acotadas. También se observaron aumentos generalizados en las hamburguesas, con alzas de entre 4% y 7%, mientras que las salchichas mostraron incrementos más moderados, de entre 2% y 4%.

Por último, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde se registró una baja del 1,3%.