Yunta Mambo cumplió el sueño de presentarse en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate

La banda paranaense Yunta Mambo fue una de las ganadoras locales del Premate y tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario mayor de la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, desarrollada este fin de semana en la ciudad de Paraná. El grupo accedió a este espacio luego de consagrarse en la sede Villaguay del certamen, lo que le permitió formar parte de la grilla principal de un evento que convocó a miles de personas y reunió a artistas locales, provinciales y nacionales.

Víctor Rodríguez Mari, guitarrista y cantante de Yunta Mambo, dio declaraciones en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) y describió la experiencia como un momento difícil de asimilar incluso después de haber bajado del escenario. "La verdad que todavía estoy cayendo, fue un sueño concretado", expresó, al recordar lo que significó para él y para el resto de la banda poder formar parte de una fiesta que siempre vivieron como espectadores. "Siempre como paranaense mirando la Fiesta del Mate, viendo los artistas ahí arriba de ese escenario imponente, y poder haber sido parte con todo el equipo de Yunta Mambo todavía estamos cayendo de una felicidad y de un subidón que la emoción sigue circulando la sangre", dijo, dando cuenta del impacto emocional que tuvo la presentación.

El camino hasta llegar a ese escenario estuvo marcado por una agenda intensa. Rodríguez Mari explicó que tanto este año como el anterior la banda fue finalista en Cosquín, lo que les impidió participar de la sede Paraná del Premate, que se realizó en el Teatro 3 de Febrero. Para no perder la oportunidad, decidieron inscribirse en la sede Villaguay, que se desarrolló una semana después. "A la vuelta de Cosquín nos inscribimos, pudimos participar y salimos ganadores en la sede de Villaguay", contó.

La actuación en la Fiesta Nacional del Mate tuvo además un componente especial para el grupo, ya que compartieron la noche con Los Nocheros y protagonizaron un momento muy significativo junto a Raly Barrionuevo. Rodríguez Mari explicó que Matías Picotti, percusionista de la banda, tenía desde los inicios del proyecto el sueño de tocar con él. "Teníamos la fortuna de tocar después de Raly y en una de las cruzadas le dice: hermano, hacemos una canción tuya, nos cumplirías un sueño si te subías y pudieras tocar con nosotros", recordó. La respuesta fue inmediata. "Accedió de la mejor manera, estaba muy contento con la fiesta", comentó.

Respecto a la respuesta del público, el músico destacó la calidez de los paranaenses y la buena recepción que tuvo una propuesta que se corre de los moldes más tradicionales del folklore. "Nosotros hacemos una propuesta que no es de folklore tradicional, sino que tratamos de fusionar con ritmos latinoamericanos, con un poco de rock, con un poco de candombe", explicó. A pesar de esa búsqueda, la reacción fue más que favorable. "Para nuestra sorpresa hemos sido muy bien recibidos y el público paranaense siempre es muy cálido", afirmó.

Yunta Mambo es una banda joven en términos de nombre, aunque sus integrantes tienen un recorrido previo. Rodríguez Mari precisó que llevan ocho años tocando juntos, pero que esta formación específica todavía no cumplió tres años. "En mayo vamos a cumplir tres años, así que hemos evolucionado muy rápido y la respuesta de la gente es muy hermosa", señaló. Ese crecimiento se refleja también en la actividad del grupo, que ya tiene un primer EP disponible en plataformas digitales y una agenda de grabaciones en marcha.

De cara a los próximos meses, la banda tiene varios proyectos en desarrollo. En noviembre grabaron una sesión en vivo en Romaphonic, el histórico estudio porteño que supo ser Circo Beat de Fito Páez, material que se publicará en YouTube en las próximas semanas. Además, ya tienen programada la grabación de un tercer EP con temas propios para noviembre de este año. "Hoy estamos abocados a poder sacar y tener nuestro material propio y canciones propias para fin de año", explicó sobre el eje del trabajo actual.

En cuanto al vínculo con la música del litoral y el paisaje entrerriano, el músico señaló que se trata de un proceso de descubrimiento. "Lo estamos descubriendo, estamos incursionando en el litoral, nos estamos dejando impresionar por nuestro paisaje, por nuestra cultura, por nuestros artistas litorales", afirmó. En ese camino, Yunta Mambo presentó en el escenario una canción propia que rinde homenaje al yacaré de la barranca del Parque.

Finalmente, Rodríguez Mari se refirió al creciente interés del público joven por la música de raíz folklórica, un fenómeno que pudo observar en Buenos Aires y en distintos escenarios locales. Contó que en la capital del país le llamó la atención ver boliches donde se pasa folklore antes de que comience la música bailable, y consideró que parte de ese movimiento tiene que ver con artistas jóvenes que acercaron el género a nuevas generaciones. En Paraná, mencionó presentaciones multitudinarias en espacios como el Parque Gazzano y Modo Peña, donde "los jóvenes y los no tan jóvenes se vuelcan a bailar".