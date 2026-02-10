Cine Club Musidora estrena la ópera prima de Fabián Cabrera

Cine Club Musidora realizará el estreno en Paraná de la película Los abrazos, ópera prima del realizador santafesino Fabián Cabrera, en una función que contará con la presencia del protagonista Javier Bonatti. La proyección se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a las 20:30, con puntualidad, en la sede de Barriletes, ubicada en Courreges 418. La actividad se desarrollará en el marco del ciclo de cine argentino organizado por el cineclub durante todos los miércoles de febrero, con el objetivo de difundir producciones nacionales y acompañar el aniversario número 25 de la radio comunitaria y revista Barriletes.

La película propone una historia centrada en los afectos y fue filmada entre las ciudades de Santa Fe y Rincón. La historia aborda el regreso inesperado de Emma a su hogar luego de permanecer ausente durante dos años. Su retorno genera un movimiento emocional dentro de la familia, integrada por sus hermanas Amanda y Malena y su madre, quienes habían perdido la esperanza de volver a verlo. El reencuentro da lugar a la incertidumbre y el intento de recomponer los vínculos, pero ninguno de los personajes conoce los motivos de la desaparición ni los detalles del tiempo que Emma pasó lejos de su casa.

El elenco está integrado por Javier Bonatti, quien comparte protagonismo con Alejandrina Echarte, Sofía Gerboni y María Rosa Pfeiffer. El guion fue escrito por Fabián Cabrera junto a Bonatti y Victoria Cozzarín.

La proyección contará con la participación de Bonatti, quien acompañará la función en Paraná. Además, el escritor Gustavo Labriola estará a cargo de la presentación de la actividad.

Durante la velada habrá servicio de cantina.

El ingreso será mediante un bono contribución de $2.000.

La función será suspendida en caso de lluvia.