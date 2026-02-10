Ezequiel Caridad dictará un taller intensivo de clown

El espacio cultural La Salita de Perón (Presidente Perón 648) será sede del intensivo "Verano a los golpes", una propuesta de formación escénica coordinada por el actor y formador Ezequiel Caridad que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de febrero en la ciudad de Paraná. La actividad consistirá en un entrenamiento intensivo centrado en técnicas de clown y humor físico, orientado a actores, payasos, bailarines, músicos y personas interesadas en la creación artística. El encuentro busca generar un espacio de experimentación y aprendizaje que permita profundizar recursos interpretativos vinculados al juego, la comicidad y la construcción del cuerpo escénico.

El intensivo propone un trabajo enfocado en el desarrollo del lenguaje del clown y el humor físico, con ejercicios destinados a fortalecer la conexión escénica, la predisposición lúdica y la capacidad expresiva de quienes participen. Durante las jornadas se abordarán herramientas vinculadas a la tragicomicidad, la torpeza como recurso dramático y la exploración del gag cómico. La propuesta busca estimular la creatividad a partir del movimiento, el error y la improvisación, elementos que constituyen los pilares dentro del entrenamiento del teatro físico y del trabajo del payaso teatral.

La actividad apunta a ofrecer herramientas técnicas y expresivas que puedan ser incorporadas por artistas con experiencia escénica y por personas que busquen un primer acercamiento al teatro físico. El entrenamiento estará orientado a potenciar la calidad actoral.

El intensivo cuenta con cupos limitados. Para obtener mayor información, comunicarse al teléfono 343 5042653.