La Intersindical marchará este miércoles en Paraná contra el proyecto de Reforma Laboral

La multisectorial de sindicatos y organizaciones sociales convoca este miércoles a las 18.30 en plaza 1º de Mayo para ir a Casa de Gobierno mientras el Senado trate el proyecto del Gobierno.

Sindicatos docentes, estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas convocan a trabajadores y sectores sociales a una marcha contra la flexibilización laboral, en el marco del tratamiento del proyecto oficial de reforma en la Cámara de Senadores de la Nación.

La concentración será este miércoles 11 desde las 18.30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, desde donde se movilizarán hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. Allí culminará la acción con la lectura de un documento consensuado.

El objetivo de la medida es “defender derechos fundamentales como el derecho de huelga, la jornada laboral de 8 horas, el derecho de reunión y los convenios colectivos de trabajo”, se informó desde la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER). A la vez, se instó “a las comisiones de filiales, delegados y a todos los trabajadores y trabajadoras a participar activamente en defensa de nuestros derechos”, informó la agencia de noticias APF.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), por su parte, se expresó en forma similar y subrayó que a la reforma laboral es “un ataque directo a los derechos laborales elementales contempladas en el artículo 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y toda la legislación laboral que protege hoy a las y los trabajadores de los abusos patronales”.

En tanto que ATE planteó la necesidad de “resistir todas las reformas que perjudican nuestros derechos laborales, por la urgente reapertura de paritarias y en defensa de nuestro sistema previsional”.

También el Sindicato de Jubilados de Entre Ríos repudió el total articulado de la Ley de Modernización Laboral “que sólo conculca derechos”, advirtieron, e invitó a la movilización de este miércoles.