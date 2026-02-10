Santa Fe: policías reclaman mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo

Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe, personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.

Los reclamos comenzaron el lunes y continuaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

Los mismos solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales. La medida de fuerza se replicó en la capital provincial, en donde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Sin embargo, en Rosario la situación se descontroló con el correr de las horas. En medio de las protestas, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes. De esta manera, los propios agentes terminaron enfrentándose con sus compañeros.

En el resto de provincia también hay reclamos y la tensión crece ante la posibilidad de que el conflicto continúe. Ante esta situación, las protestas también incluyeron la solicitud del cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial, publicó Ámbito.