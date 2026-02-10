Agustín Carnovale: "Venimos en levantada, estamos jugando mucho mejor"

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay volverá a ser local por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y este martes enfrentará a Pico FC de La Pampa a partir de las 21. El Rojo viene de perder los dos últimos juegos. Serán árbitros José Domínguez y Florencia Benzer y como Comisionado Técnico estará Alberto Battistella.

Será el cuarto rival casi consecutivo que le toca enfrentar al equipo de Sebastián Amato de los que vienen pisando los talones del puntero Provincial de Rosario. Ya pasó la victoria frente a La Unión de Colón y las caídas ante Gimnasia de La Plata, en el Paccagnella, y Central Entrerriano en Gualeguaychú.

El experimentado alero Agustín Carnovale se refirió a este momento después de la remontada que incluyó tres triunfos seguidos en casa. "Creo que venimos en levantada, estamos jugando mucho mejor, más ordenados; el equipo mostró una mejoría. Con Gimnasia nos encontramos con un rival sólido, duro, que sabe jugar y donde tuvimos una mala noche en la efectividad. Y con Central creo que también hicimos las cosas bien pero es un rival que te presiona y por ahí como tenemos muchos jóvenes algunos partidos cuestan", manifestó.

El rosarino aseguró después que "respecto de la pelea por los últimos lugares no nos fijamos tanto en eso, si bien estamos al tanto de la situación tratamos de seguir mejorando, de entrenarnos individual y colectivamente para pensar en estar arriba y dar pelea; jugándole al que sea y la verdad que en ningún momento pensamos en que estamos peleando abajo".

Ahora se viene Pico FC y el jugador que luce la camiseta número 66 dejó conceptos. "Es otro rival durísimo, un equipo de jerarquía con muchos jugadores de renombre, que se armó para otra cosa pero nosotros no tenemos que dejar de hacer nuestro juego. Por la mañana vamos a preparar el partido para llevar a cabo lo que nos pide el cuerpo técnico y después sabemos que tenemos que dar el 200% porque sino no alcanza. Debemos ser prolijos y tratar de defender la localía", señaló.

Finalmente, el Negro buscó restarle presión tanto a este juego como a lo que seguirá. "No sentimos presión, el club nos brinda todas las comodidades para que estemos bien y trabajemos día a día. Para que tengamos la cabeza solo en afrontar cada partido. Sabemos que Pico está arriba, que se armó para estar ahí pero nuestro objetivo es jugar y tratar de ganar, obviamente", afirmó.

