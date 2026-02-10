Premios Estrella de Mar 2026: quiénes ganaron el oro

La entrega de los Premios Estrella de Mar 2026 se realizó en el Hotel Provincial de Mar del Plata con una ceremonia que distinguió a artistas y espectáculos de la temporada teatral.

Con la conducción de Teté Coustarot, la gala reunió a figuras de primer nivel y dejó una larga lista de ganadores y menciones especiales.

La velada se caracterizó por su duración y por la gran cantidad de rubros premiados. Entre los momentos destacados estuvo el reconocimiento especial a Luis Brandoni, quien viajó especialmente desde Buenos Aires, invitado por Carlos Rottemberg, para recibir su distinción.

También tuvo un lugar central Mercedes Carreras, galardonada con el premio a la Trayectoria como directora por su trabajo en El conventillo de la Paloma. Otro de los reconocimientos sobresalientes fue el Estrella de Mar de Diamante otorgado a Mirtha Legrand, entregado por el intendente local, Agustín Neme, aunque la conductora no pudo estar presente en la ceremonia.

El Estrella de Mar de Oro quedó para el dúo Pimpinela y, el premio fue recibido por Joaquín Galán, mientras que Lucía Galán no asistió al evento.

Por otro lado, el musical Pretty Woman se consolidó como uno de los grandes ganadores de la noche, ya que la obra fue elegida Mejor Musical y el productor Miguel Pardo recibió el premio a Producción General, que fue retirado en el escenario por Florencia Peña y Fátima Florez. Además, esta última fue distinguida por su Labor Humorística.

En los rubros actorales, El secreto obtuvo el premio a Mejor Comedia Dramática, mientras que su protagonista, Gerardo Romano, fue reconocido como Mejor Actor. Por su parte, Malena Solda ganó como Mejor Actriz por su desempeño en Made in Lanús.

Dentro del género comedia, La cena de los tontos fue elegida Mejor Comedia y Laurita Fernández recibió el premio a Mejor Comediante por su trabajo en esa producción.

Finalmente, el premio Revelación fue para Juli Castro por su labor en La llamada, espectáculo que también tuvo un reconocimiento para César “Banana” Pueyrredón.

Fuente: Noticias Argentinas.