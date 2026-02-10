Se incendió el despacho de una senadora nacional a horas del debate por la Reforma Laboral

Una pava eléctrica habría provocado un incendio este martes por la mañana en el despacho de una senadora, ubicado en el cuarto piso del Congreso de la Nación. Autoridades confirmaron que el recinto fue totalmente consumido por las llamas, aunque el incidente fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal.

El siniestro se desató a pocas horas de la sesión prevista para este miércoles, cuando se debatirá el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo. “La actividad legislativa no sufrió alteraciones y la reunión de labor parlamentaria programada para esta tarde se mantiene sin cambios”, adelantaron fuentes parlamentarias.

El episodio, ocurrido en plena jornada de trabajo, se produjo en la oficina de la senadora Andrea Cristina, del PRO, representante de la provincia del Chubut.

Señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.

Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse este miércoles a partir de las 11, según lo agendado en la Cámara Alta.