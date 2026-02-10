Murió Fabián Borro, expresidente de la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquet

La muerte de Fabián Ricardo Borro a los 64 años se conoció casi en simultáneo con la decisión de no suspender la actividad de las diferentes ligas que dependen de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), que presidió hasta 2023. Sin el carisma de otros dirigentes y con la resistencia de muchos actores importantes de la disciplina, su despedida será en medio de la competencia oficial y con un minuto de silencio en cada cancha de todas las categorías.

Desde mayo de 2023 se desempeñaba como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias, entidad que lo tuvo desde el inicio de los 2000 como un dirigente de peso. Al frente de la CAB desde el 2019, no condujo al seleccionado al lugar pretendido, pero modificó la competencia local empoderando la liga femenina.

Su mandato estuvo signado por una confederación sumida en una crisis económica, desorden administrativo, prestigio erosionado y una relación rota con buena parte de sus figuras emblemáticas. De hecho para alcanzar la presidencia de la CAB, no contó con los apoyos de peso que sí tenía su rival, Federico Susbielles -actualmente intendente de Bahía Blanca-, bancado explícitamente por las máximas figuras de la Generación Dorada, entre otros.

No contó con el apoyo de las máximas figuras como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro Montecchia, sin embargo, Borro asumió la conducción de la CAB en 2019. Entonces el entrenador de la selección argentina era Sergio Oveja Hernández, quien renunció tras la asunción del dirigente pese a que había logrado el subcampeonato mundial en China ese mismo año.

Para Borro fue un contexto institucional complejo, con la tarea de reordenar y proyectar a una entidad central para el desarrollo del deporte. Su gestión, que se extendió hasta 2023, estuvo marcada por un "proceso de profesionalización, modernización administrativa, fortalecimiento de la transparencia y planificación estratégica de largo plazo", según destaca la propia CAB en su comunicado.

Las ausencias de Argentina en el Mundial de básquet 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024 -sucesos que ocurrieron bajo la conducción de Borro- fueron aspectos criticados tanto por los hinchas y señalados por analistas del deporte.

Su trayectoria dirigencial abarcó más de tres décadas y todos los niveles del básquet argentino y continental. Además de presidir Obras Sanitarias, donde impulsó el desarrollo formativo y la actualización de su infraestructura; condujo la FeBAMBA, reforzando el entramado deportivo del Área Metropolitana; tuvo un rol clave en la Asociación de Clubes para desembocar en la Confederación Argentina de Básquetbol.

"Borro impulsó una agenda orientada a fortalecer el crecimiento integral del básquet en todo el país, poniendo especial énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y la consolidación de competencias nacionales con estándares cada vez más altos. Su mirada comprendía al básquet no sólo como competencia, sino como una herramienta educativa, social y cultural", indicó la CAB en su despedida institucional.

Uno de los ejes de su gestión fue el impulso al básquet femenino y a la equidad de género, con medidas concretas que ampliaron la participación en todas las categorías y promovieron la incorporación de mujeres en espacios de conducción. En paralelo, sostuvo una fuerte apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la gestión, la comunicación y la organización institucional.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las diferentes cuentas de los equipos que compiten en la Liga Nacional y Liga Argentina -Segunda División- expresaron su dolor por la pérdida del dirigente nacido en 1961. Todos jugarán los partidos previstos tras un minuto de silencio para homenajear al dirigente que murió sin que la pelota deje de picar, consigna Clarín.