Yeso Oeste dejó de ser Junta de Gobierno y pasó a la categoría de Comuna

Javier Vera se desempeña como presidente de la estructura de gobierno.

Este lunes por la noche se llevó a cabo el acto oficial de Traspaso de Junta de Gobierno a Comuna de la localidad de Yeso Oeste, en el departamento La Paz.

En la oportunidad, el radical Javier Vera, quien venía desempeñándose como titular en la estructura institucional anterior, se transformó en presidente de la nueva Comuna.

Al acto asistieron la Pro Secretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto y el Coordinador de Jóvenes y Adultos de la Provincia, Alfredo Blochinger, junto a intendentes y ex intendentes de localidades vecinas, autoridades departamentales de diferentes ámbitos, de distintas instituciones intermedias y organismos, y público en general.

Al hacer uso de la palabra, Vera remarcó la importancia de esta elevación de rango para la localidad de Yeso Oeste y expresó su compromiso de seguir trabajando "para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo".

Asimismo, afirmó que este paso de Junta de Gobierno a Comuna "es un hito impulsado por el gobierno provincial" y que "representa mucho más que un cambio administrativo, representa alcanzar la autonomía plena y que nosotros, los habitantes de este lugar, tendremos mayores herramientas, facultades y recursos para gestionar nuestro propio destino y resolver nuestros problemas con mayor celeridad".

Este acto constituyó el primero en la provincia de todos los que se realizarán en la geografía entrerriana a partir de los cambios institucionales en diferentes localidades.

“Han dejado un legado de esfuerzo y vocación”

A continuación se reproduce el discurso que dio Javier Vera en Yeso Oeste.

“Hoy no es un día más en la historia de nuestra localidad, hoy con profundo orgullo y emoción damos vuelta una página fundamental para asumir una nueva responsabilidad: el paso de Junta de Gobierno a Comuna.

Este hito impulsado por el Gobierno provincial representa mucho más que un cambio de nombre o un papel administrativo, significa alcanzar la autonomía plena, significa que nosotros los habitantes de este lugar tendremos mayores herramientas facultades y recursos para gestionar nuestro propio destino resolver nuestros problemas con mayor celeridad y planificar el crecimiento a largo plazo.

Quiero agradecer profundamente a los integrantes de la junta de gobierno saliente cuyo trabajo incansable sentó las bases para que este paso fuera posible. Han dejado un legado de esfuerzo y vocación.

Asumo este desafío como Primer Presidente Comunal, con la convicción de que la gestión debe ser abierta, honesta y cercana a la gente.

Ser una comuna significa que cada decisión que tomemos será para mejorar la calidad de vida de cada familia de nuestro pueblo. La autonomía conlleva una gran responsabilidad de administrar con transparencia y firmeza les aseguro que trabajaré incansablemente por el desarrollo de nuestra infraestructura, la mejora de los servicios y el bienestar común.

Este es un logro de todos. Convoco a cada uno de ustedes, instituciones, trabajadores y vecinos a acompañarnos en esta nueva etapa.

Sigamos construyendo juntos el lugar que soñamos y merecemos!"